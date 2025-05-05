Президент «Урала» о 2:3 с «Родиной»: «Жабченко непонятно как попал в судейство. Три левых пенальти назначил»

"Я бы судьям, особенно Жабченко, который непонятно как попал в наше судейство, три левых пенальти назначил, поставил бы пять с плюсом. Он вообще великолепно отсудил, будучи ВАР! Молодец! Таких арбитров нам надо побольше, тогда в нашем футболе все будет хорошо.
Как я должен ребятам смотреть в глаза? Как я им что-то должен сказать? Про них [арбитров] ничего нельзя говорить. Мы забиваем гол, он отменяет его и ставит пенальти в наши ворота. Все три пенальти в наши ворота — левые.
Я понимаю, что соберется ЭСК, они опять скажут, что все хорошо, классно", — сказал Иванов.
«В УЕФА, в ФИФА напишем». ВАР-драма «Урала»: пенальти в свои вместо победного гола на 90-й — все ли честно?