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Президент «Урала» о 2:3 с «Родиной»: «Жабченко непонятно как попал в судейство. Три левых пенальти назначил»

Григорий Иванов высказался после матча Мелбет Первой лиги с «Родиной» (2:3).

Источник: Спортс"

"Я бы судьям, особенно Жабченко, который непонятно как попал в наше судейство, три левых пенальти назначил, поставил бы пять с плюсом. Он вообще великолепно отсудил, будучи ВАР! Молодец! Таких арбитров нам надо побольше, тогда в нашем футболе все будет хорошо.

Как я должен ребятам смотреть в глаза? Как я им что-то должен сказать? Про них [арбитров] ничего нельзя говорить. Мы забиваем гол, он отменяет его и ставит пенальти в наши ворота. Все три пенальти в наши ворота — левые.

Я понимаю, что соберется ЭСК, они опять скажут, что все хорошо, классно", — сказал Иванов.

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