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КДК рассмотрит кричалки фанатов «Зенит» в адрес Дзюбы в матче Кубка с ЦСКА и удаление аналитика «Спартака» за споры с Кукуяном в дерби с «Динамо»

После окончания первого тайма полуфинального матча Фонбет Кубка России главный тренер красно-белых Деян Станкович направился к Павлу Кукуяну и стал эмоционально высказать арбитру встречи свои претензии.

Источник: Спортс"

После окончания первого тайма полуфинального матча Фонбет Кубка России главный тренер красно-белых Деян Станкович направился к Павлу Кукуяну и стал эмоционально высказать арбитру встречи свои претензии. Помощник Станковича, аналитик «Спартака» Винченцо Сассо, показал судье два пальца, за что получил красную карточку.

«Что касается РПЛ, то в матче “Краснодар” — “Рубин” рассмотрим выход за пределы техзоны Рашида Рахимова — 18‑е нарушение в сезоне, выход за пределы техзоны Мурада Мусаева — девятое нарушение в сезоне.

«Ахмат» — ЦСКА: «Ахмат» на четыре минуты задержал выход из раздевалки перед матчем.

В Кубке России рассмотрим то, что в матче «Зенит» — ЦСКА болельщики «Зенита» скандировали оскорбительные выражения (в адрес бывшего игрока команды Артема Дзюбы — Спортс«“).

«Локомотив» — «Ростов»: болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения.

«Спартак» — «Динамо»: болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения. Рассмотрим выход Станковича за пределы техзоны и поведение аналитика «Спартака» Винченцо Сассо, его выход на поле для конфронтации с официальным лицом матча", — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.