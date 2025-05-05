КДК рассмотрит кричалки фанатов «Зенит» в адрес Дзюбы в матче Кубка с ЦСКА и удаление аналитика «Спартака» за споры с Кукуяном в дерби с «Динамо»

После окончания первого тайма полуфинального матча Фонбет Кубка России главный тренер красно-белых Деян Станкович направился к Павлу Кукуяну и стал эмоционально высказать арбитру встречи свои претензии. Помощник Станковича, аналитик «Спартака» Винченцо Сассо, показал судье два пальца, за что получил красную карточку.