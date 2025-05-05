КДК рассмотрит кричалки фанатов «Зенит» в адрес Дзюбы в матче Кубка с ЦСКА и удаление аналитика «Спартака» за споры с Кукуяном в дерби с «Динамо»

После окончания первого тайма полуфинального матча Фонбет Кубка России главный тренер красно-белых Деян Станкович направился к Павлу Кукуяну и стал эмоционально высказать арбитру встречи свои претензии. Помощник Станковича, аналитик «Спартака» Винченцо Сассо, показал судье два пальца, за что получил красную карточку.
«Что касается РПЛ, то в матче “Краснодар” — “Рубин” рассмотрим выход за пределы техзоны Рашида Рахимова — 18‑е нарушение в сезоне, выход за пределы техзоны Мурада Мусаева — девятое нарушение в сезоне.
«Ахмат» — ЦСКА: «Ахмат» на четыре минуты задержал выход из раздевалки перед матчем.
В Кубке России рассмотрим то, что в матче «Зенит» — ЦСКА болельщики «Зенита» скандировали оскорбительные выражения (в адрес бывшего игрока команды Артема Дзюбы — Спортс«“).
«Локомотив» — «Ростов»: болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения.
«Спартак» — «Динамо»: болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения. Рассмотрим выход Станковича за пределы техзоны и поведение аналитика «Спартака» Винченцо Сассо, его выход на поле для конфронтации с официальным лицом матча", — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.