Гендиректор «Факела» о Дзюбе: «Сам бы к нам не пошел на его месте — мы понимаем свои возможности. Артема спровоцировали, он ответил в своей манере, Бог всем судья»

— После матча с «Акроном» Дзюба в микст‑зоне передал вам привет.
— Артем бы не передавал мне привет, если бы не было провокационного вопроса со стороны журналиста.
— Как вы эту ситуацию восприняли?
— Я знаю Артема давно. Никаких разговоров со стороны тогдашнего главного тренера Пятибратова на тот момент, что он хочет видеть Дзюбу в команде, не было.
Этот вопрос не ко мне. Если журналист где‑то прочитал вброс, что Артем должен был оказаться здесь, то лично главный тренер со мной на эту тему не разговаривал ни разу.
— То есть вы не рассматривали Артема?
— Мы могли рассматривать кого угодно. Но мы понимаем свои возможности. Я бы на месте Дзюбы сам бы сюда не пошел.
В его возрасте получать минимальные деньги, играть на искусственном газоне с закрытым аэропортом — эта ситуация была бы неразрешима. А то, что Дзюбу спровоцировали, а он ответил в своей манере — окей. Бог всем судья, — сказал генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе.
«Факел» набрал 16 очков и занимает последнее место в турнирной таблице Мир РПЛ. 36‑летний Дзюба в текущем сезоне провел 21 матч и забил 10 голов. Весной форвард стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и в истории сборной России.
Пятибратов о Дзюбе в «Факеле»: «Был момент летом, когда трансфер был реален. Но есть реалии клуба — борьба за выживание, логистика, искусственное поле».