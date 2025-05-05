Гендиректор «Факела» о Дзюбе: «Сам бы к нам не пошел на его месте — мы понимаем свои возможности. Артема спровоцировали, он ответил в своей манере, Бог всем судья»

В его возрасте получать минимальные деньги, играть на искусственном газоне с закрытым аэропортом — эта ситуация была бы неразрешима. А то, что Дзюбу спровоцировали, а он ответил в своей манере — окей. Бог всем судья, — сказал генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе.