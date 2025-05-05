Кроос о Педри: «Лучший игрок в мире в своей роли. Он может быть даже важнее, чем Ямаль, Рафинья и Левандовски. Он предлагает решения»

Победа над соперниками не всегда достигается с помощью пасов, но Педри — один из немногих полузащитников, который умеет обходить игроков в ограниченном пространстве.
Он может быть даже важнее, чем Ламин Ямаль, Рафинья или Левандовски [в «Барселоне»]. Эти игроки решают исход матчей, но, чтобы это стало возможным, Педри исполняет свою роль. И, на мой взгляд, в настоящее время он лучший игрок в мире в этой роли.
У меня всегда было ощущение, что он не выглядит быстрым, но потом он начинал дриблинг, и я мог бы подумать: «Ну, по крайней мере, он совершил ошибку», но даже этого не происходило.
Он не такой, как, например, Месси который движется с невероятной скоростью. Педри не кажется быстрым, но на самом деле это так. Он быстрый, потому что его движения невероятно плавные.
Я люблю футболистов, которые не только хорошо выступают, но и выглядят при этом элегантно и грациозно. Это действительно отличает его«, — сказал экс-полузащитник “Реала” в своем подкасте Einfach mal Luppen.