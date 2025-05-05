Кроос о Педри: «Лучший игрок в мире в своей роли. Он может быть даже важнее, чем Ямаль, Рафинья и Левандовски. Он предлагает решения»

Он может быть даже важнее, чем Ламин Ямаль, Рафинья или Левандовски [в «Барселоне»]. Эти игроки решают исход матчей, но, чтобы это стало возможным, Педри исполняет свою роль. И, на мой взгляд, в настоящее время он лучший игрок в мире в этой роли.