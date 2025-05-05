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«У Кейна 24+7 в Бундеслиге за 27 матчей — это похоже на статистику Месси. Он заслуживает быть в компании топ-игроков». Писатель и телеведущий Брасселл о форварде «Баварии»

Ранее 31-летний форвард завоевал первый трофей в карьере, победив в чемпионате Германии.
Источник: Спортс"

«Кейн провел еще один блестящий сезон в Германии. Менее чем за два года он перешагнул отметку в 100 результативных действий за “Баварию”.

Сейчас на его счету 24 гола в Бундеслиге и 7 передач всего за 27 матчей в старте (еще дважды Кейн выходил на замену, но не набрал очков в этих играх — Спортс«“). Это немного похоже на статистику Лионеля Месси.

Конечно, Кейн — чистый нападающий, поэтому люди не считают, что он на том же уровне, я понимаю. Но думаю, что он заслуживает быть в компании топ-игроков.

Может быть, с запозданием, при всем уважении к «Тоттенхэму», он присоединился к элитному клубу. Он пришел за трофеями и за тем, чтобы бороться за Лигу чемпионов каждый год.

Думаю, и «Бавария», и Кейн получили то, что хотели", — сказал писатель, телеведущий и эксперт Энди Брасселл.

Кейн о своей результативности: «Люди воспринимают как должное. Роналду и Месси выдавали сумасшедшие цифры, когда забивали не 50, а 40 голов, у них был как будто плохой сезон».