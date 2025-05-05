Угаров о дубле Соболева: «Обгонит Дзюбу в споре бомбардиров, может! Должно же было прорвать когда-то»

— Мне кажется, футболисты «Зенита» ожидали, что будет легко. А с такими командами играть всегда тяжело, особенно, если они еще и гол забьют. Во втором тайме «Пари» никуда со своей половины поля не выходил, пытались играть на отбой, так что впечатления от их футбола — никакое.