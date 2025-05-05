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Угаров о дубле Соболева: «Обгонит Дзюбу в споре бомбардиров, может! Должно же было прорвать когда-то»

После дубля против «Пари НН» (2:1) на счету форварда «Зенита» 3 гола в рамках Мир РПЛ. У нападающего «Акрона» Дзюбы сейчас 9 голов.

Источник: Спортс"

— Что казать, дубль Соболева — фантастика, наконец-то это свершилось! Столько все ждали, готовили его на сборах, на турнирах, когда-то же должно было прорвать. Так что пока все нормально.

Что касается будущего — впереди еще три игры, может, вырвется еще вперед, обгонит Дзюбу в споре бомбардиров!

— В целом матч с «Пари НН» какие впечатления оставил?

— Мне кажется, футболисты «Зенита» ожидали, что будет легко. А с такими командами играть всегда тяжело, особенно, если они еще и гол забьют. Во втором тайме «Пари» никуда со своей половины поля не выходил, пытались играть на отбой, так что впечатления от их футбола — никакое.

Ну, а «Зенит» добавил за счет своих нападающих, которые выделялись, за счет их роста. Хотя Соболев мог еще и ногой забить — но над этим компонентом, похоже, ему надо еще поработать, — сказал бывший полузащитник «Зенита» Угаров.