Кафу о Рафинье: «Не вижу игроков, которые могут конкурировать с ним за “Золотой мяч” — только Салах, возможно. Он капитан великого клуба, мотор “Барсы” — команды звезд, которую с

— Честно говоря, сегодня я не вижу много игроков, которые могли бы конкурировать с Рафиньей. Возможно, только Мохамед Салах. Думаю, именно они двое — главные претенденты на «Золотой мяч».
Рафинья уже забил 31 гол и отдал 25 результативных передач. Он побил рекорд самого Месси (по результативным действиям за «Барсу» в сезоне ЛЧ — Спортс«“), причем в команде, которую сейчас считают лучшей в мире, укомплектованной звездами.
Он сердце этой команды, ее движущий мотор, тот, кто задает темп всей игре «Барселоны». И мне особенно приятно, что это бразилец — бразилец, который стал настоящим лидером.
Он капитан «Барсы» — великого клуба, и это говорит о многом", — сказал бывший защитник сборной Бразилии Кафу.
У Рафиньи 20 (12+8) очков в этой ЛЧ — он побил рекорд Месси в «Барсе». Больше за сезон набирал лишь Роналду — 21.
Ямаль — главный претендент на «Золотой мяч» по версии букмекеров. Рафинья опустился на 2-е место, Дембеле — 3-й, Мбаппе вылетел из топ-10.