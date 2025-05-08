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«ПСЖ» сохраняет шансы на квадрупл в европейском сезоне. А с учетом КЧМ — на пять трофеев

Команда тренера Луиса Энрике прошла «Арсенал» (2:1, 1:0) в полуфинале Лиги чемпионов и вышла в финал, где сыграет с «Интером».

Источник: Спортс"

В текущем сезоне парижане уже завоевали два трофея — стали чемпионами Франции и выиграли Суперкубок страны. Также «ПСЖ» сыграют с «Реймсом» в финале Кубка Франции.

«ПСЖ» — единственная команда в Европе, которая может выиграть четыре трофея в одном сезоне. Также парижане — единственные претенденты на классический требл, предполагающий победу в Лиге чемпионов, чемпионате и кубке страны. «Барселона» потеряла шансы на эти достижения, уступив «Интеру» в полуфинале ЛЧ.

Отметим, что «ПСЖ» может выиграть пять трофеев за сезон, так как примет участие в клубном чемпионате мира. Кроме того, в случае победы в Лиге чемпионов парижане получат право сыграть в матче за Суперкубок Европы.