«ПСЖ» сохраняет шансы на квадрупл в европейском сезоне. А с учетом КЧМ — на пять трофеев

В текущем сезоне парижане уже завоевали два трофея — стали чемпионами Франции и выиграли Суперкубок страны. Также «ПСЖ» сыграют с «Реймсом» в финале Кубка Франции.
«ПСЖ» — единственная команда в Европе, которая может выиграть четыре трофея в одном сезоне. Также парижане — единственные претенденты на классический требл, предполагающий победу в Лиге чемпионов, чемпионате и кубке страны. «Барселона» потеряла шансы на эти достижения, уступив «Интеру» в полуфинале ЛЧ.
Отметим, что «ПСЖ» может выиграть пять трофеев за сезон, так как примет участие в клубном чемпионате мира. Кроме того, в случае победы в Лиге чемпионов парижане получат право сыграть в матче за Суперкубок Европы.