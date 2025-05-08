Глава FFF Диалло поздравил «ПСЖ» с выходом в финал ЛЧ: «Отличная новость для французского футбола. Несмотря на кризис, наши клубы великолепно проявляют себя на поле»

«Хочу от всей души поздравить “ПСЖ”, его игроков, тренерский штаб и руководство. Выход в финал Лиги чемпионов за счет победы над “Арсеналом”, гигантом английского футбола, — это выдающееся достижение.
Это отличная новость для французского футбола. Я также не забываю о заслугах трех других представителей Франции [в Лиге чемпионов] — «Монако», «Бреста» и «Лилля».
Несмотря глубокий кризис, на поле наши клубы великолепно проявляют себя и способны конкурировать с лучшими в Европе", — сказал Филипп Диалло.