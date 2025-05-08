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Глава FFF Диалло поздравил «ПСЖ» с выходом в финал ЛЧ: «Отличная новость для французского футбола. Несмотря на кризис, наши клубы великолепно проявляют себя на поле»

Команда Луиса Энрике обыграла «Арсенал» в полуфинале турнира (2:1, первая игра — 1:0). В финале парижане сыграют с «Интером».

Источник: Спортс"

«Хочу от всей души поздравить “ПСЖ”, его игроков, тренерский штаб и руководство. Выход в финал Лиги чемпионов за счет победы над “Арсеналом”, гигантом английского футбола, — это выдающееся достижение.

Это отличная новость для французского футбола. Я также не забываю о заслугах трех других представителей Франции [в Лиге чемпионов] — «Монако», «Бреста» и «Лилля».

Несмотря глубокий кризис, на поле наши клубы великолепно проявляют себя и способны конкурировать с лучшими в Европе", — сказал Филипп Диалло.