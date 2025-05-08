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Маркиньос о выходе «ПСЖ» в финал ЛЧ: «Я уже проигрывал в финале и знаю, как это больно. Мы работали, чтобы далеко пройти, матчи с “Ман Сити” и “Ливерпулем” придали увер

В полуфинале парижане обыграли «Арсенал» (2:1, первая игра — 1:0). В финальном матче турнира «ПСЖ» встретится с «Интером».

Источник: Спортс"

"Очень приятные эмоции. Мы проделали отличную работу. Путь был трудным и долгим, у нас были очень сложные матчи. Мы должны извлечь из этого максимум пользы и подготовиться к [финальному] матчу наилучшим образом. Дорога к финалу проложена, но это еще не конец.

Опыт и шрамы заставляют вас расти. У меня был опыт, который я могу использовать на поле, когда команда бежит, защищается… Я говорю об этом с более молодыми игроками, мы работали, чтобы пройти так далеко, чтобы иметь такой характер, такую ДНК.

Мы идем шаг за шагом. Мы начали соревнование с намерением пройти как можно дальше. Мы в финале. Я уже проигрывал в финале («Баварии» в сезоне-2019/20 — Спортс«“) и знаю, как это больно. Я постараюсь передать этот опыт своим партнерам по команде. Ничего не меняется, мы продолжим работать в том же духе, чтобы добиться успеха и уверенности.

Тренер улучшал команду шаг за шагом. Он приехал и увидел, что многое нужно изменить, нужно сформировать мышление. Это не произошло в одночасье, он работал постепенно. Были игры, которые также придавали нам уверенности — с «Манчестер Сити», «Ливерпулем»… Они подтвердили проделанную работу. В прошлом году у нас были шансы, но мы не смогли их реализовать. Результаты этого года показывают, что мы на правильном пути«, — сказал защитник “ПСЖ” в интервью Canal+.

Лишь Маркиньос остался в «ПСЖ» с финала ЛЧ-2020. Тотальное обновление.