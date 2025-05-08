Маркиньос о выходе «ПСЖ» в финал ЛЧ: «Я уже проигрывал в финале и знаю, как это больно. Мы работали, чтобы далеко пройти, матчи с “Ман Сити” и “Ливерпулем” придали увер

Тренер улучшал команду шаг за шагом. Он приехал и увидел, что многое нужно изменить, нужно сформировать мышление. Это не произошло в одночасье, он работал постепенно. Были игры, которые также придавали нам уверенности — с «Манчестер Сити», «Ливерпулем»… Они подтвердили проделанную работу. В прошлом году у нас были шансы, но мы не смогли их реализовать. Результаты этого года показывают, что мы на правильном пути«, — сказал защитник “ПСЖ” в интервью Canal+.