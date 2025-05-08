«Арсенал» 4 раза подряд вылетает в полуфинале кубковых турниров. Ранее проигрывали в ЛЕ и Кубке лиги

Ранее «Арсенал» уступал в полуфиналах Лиги Европы в сезоне-2020/21, Кубка английской Лиги в сезонах-2021/22 и 2024/25.
Это самая длинная проигрышная серия клуба на этом этапе соревнований.
Команда Микеля Артеты уступила парижанам (1:2) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Первую игру лондонцы проиграли со счетом 0:1.
Ранее «Арсенал» уступал в полуфиналах Лиги Европы в сезоне-2020/21, Кубка английской Лиги в сезонах-2021/22 и 2024/25.
Это самая длинная проигрышная серия клуба на этом этапе соревнований.