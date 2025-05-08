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Райс про 1:2 с «ПСЖ»: «Арсенал» доминировал. Игра изменилась бы, реализуй мы один из моментов в первые 20 минут. Мы могли забить больше за два матча, но Доннарумма сыграл потрясающе"

«Канониры» уступили в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов, парижский клуб вышел в финал, где сыграет с «Интером».

Источник: Спортс"

"Я думал, что мы доминировали сегодня. Игра изменилась бы, реализуй мы один из своих моментов в первые 15−20 минут.

Две наши ошибки — два их гола. Мы отдали все силы, но нам не суждено было победить. Мы могли забить больше голов за два матча, но Доннарумма сыграл потрясающе. Нам не суждено было победить.

Порой нужно проиграть пару раз, чтобы потом победить и вырасти над собой. Мы проходим эту стадию в АПЛ и в Лиге чемпионов, мы растем, но должны продолжать идти вперед и верить. Мы расстроены, но это не станет для нас определяющим моментом.

Мы станем сильнее, когда вернутся футболисты, долго находившиеся вне игры«, — отметил полузащитник “Арсенала” в эфире TNT Sports.