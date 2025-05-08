Райс про 1:2 с «ПСЖ»: «Арсенал» доминировал. Игра изменилась бы, реализуй мы один из моментов в первые 20 минут. Мы могли забить больше за два матча, но Доннарумма сыграл потрясающе"

Порой нужно проиграть пару раз, чтобы потом победить и вырасти над собой. Мы проходим эту стадию в АПЛ и в Лиге чемпионов, мы растем, но должны продолжать идти вперед и верить. Мы расстроены, но это не станет для нас определяющим моментом.