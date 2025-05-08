«Невозможно назвать команду, которая изменилась бы больше, чем “ПСЖ”. Парижане избавились от галактикос и стали настоящей командой. Они набирают молодых французских футболистов, и фанаты отождествляют себя с этими игроками. Это настоящая команда, которая заслужила выйти в финал.