«Невозможно назвать команду, которая изменилась бы больше, чем “ПСЖ”. Парижане избавились от галактикос и стали настоящей командой. Они набирают молодых французских футболистов, и фанаты отождествляют себя с этими игроками. Это настоящая команда, которая заслужила выйти в финал.
Луис Энрике понимает, что в Лиге чемпионов не должно быть тех, кто становится обузой. Теперь эта команда покорила сердца парижских фанатов, французских фанатов и нейтральных болельщиков, потому что показывает отличную игру«, — сказал бывший полузащитник “Баварии”.
«ПСЖ» в первом сезоне без Мбаппе вышел в финал ЛЧ. «Реал» с Килианом вылетел в четвертьфинале.