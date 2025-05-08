Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«ПСЖ» избавился от галактикос и стал настоящей командой. Он заслужил финал. Энрике понимает, что никто не должен быть обузой в ЛЧ". Харгривз про состав парижан

«Невозможно назвать команду, которая изменилась бы больше, чем “ПСЖ”. Парижане избавились от галактикос и стали настоящей командой. Они набирают молодых французских футболистов, и фанаты отождествляют себя с этими игроками.

Источник: Спортс"

«Невозможно назвать команду, которая изменилась бы больше, чем “ПСЖ”. Парижане избавились от галактикос и стали настоящей командой. Они набирают молодых французских футболистов, и фанаты отождествляют себя с этими игроками. Это настоящая команда, которая заслужила выйти в финал.

Луис Энрике понимает, что в Лиге чемпионов не должно быть тех, кто становится обузой. Теперь эта команда покорила сердца парижских фанатов, французских фанатов и нейтральных болельщиков, потому что показывает отличную игру«, — сказал бывший полузащитник “Баварии”.

«ПСЖ» в первом сезоне без Мбаппе вышел в финал ЛЧ. «Реал» с Килианом вылетел в четвертьфинале.