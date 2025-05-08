Энрике о начале ЛЧ: «Результаты были катастрофическими и несправедливыми. Мы встретились с игроками, чтобы проговорить: мы одна из лучших команд Европы. Я сказал: “Успокойтесь, продолжаем работать”

«Не помню точной даты, но в один из дней мы обсуждали с игроками результаты в Лиге чемпионов. Они были катастрофическими и несправедливыми. Мы встретились с игроками и тренерским штабом для того, чтобы проговорить: мы одна из лучших команд Европы. Нам не хватало эффективности, но я сказал: “Успокойтесь, продолжаем работать”.
Футболисты проявили себя великолепно. Прекрасный момент для болельщиков.
Нет чего-то одного, что стало бы объяснением всему. Дело в ежедневной работе. В первый год мы отлично поработали, но этого было мало. Я сказал футболистам, что уйду, если мы не изменим свой менталитет на тренировках. И в этом сезоне тренировки шли на высоком уровне, а футболисты работали великолепно«, — сказал главный тренер “ПСЖ” в эфире Canal+.