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Энрике о начале ЛЧ: «Результаты были катастрофическими и несправедливыми. Мы встретились с игроками, чтобы проговорить: мы одна из лучших команд Европы. Я сказал: “Успокойтесь, продолжаем работать”

"Не помню точной даты, но в один из дней мы обсуждали с игроками результаты в Лиге чемпионов. Они были катастрофическими и несправедливыми. Мы встретились с игроками и тренерским штабом для того, чтобы проговорить: мы одна из лучших команд Европы.

Источник: Спортс"

«Не помню точной даты, но в один из дней мы обсуждали с игроками результаты в Лиге чемпионов. Они были катастрофическими и несправедливыми. Мы встретились с игроками и тренерским штабом для того, чтобы проговорить: мы одна из лучших команд Европы. Нам не хватало эффективности, но я сказал: “Успокойтесь, продолжаем работать”.

Футболисты проявили себя великолепно. Прекрасный момент для болельщиков.

Нет чего-то одного, что стало бы объяснением всему. Дело в ежедневной работе. В первый год мы отлично поработали, но этого было мало. Я сказал футболистам, что уйду, если мы не изменим свой менталитет на тренировках. И в этом сезоне тренировки шли на высоком уровне, а футболисты работали великолепно«, — сказал главный тренер “ПСЖ” в эфире Canal+.