Энрике о начале ЛЧ: «Результаты были катастрофическими и несправедливыми. Мы встретились с игроками, чтобы проговорить: мы одна из лучших команд Европы. Я сказал: “Успокойтесь, продолжаем работать”

Нет чего-то одного, что стало бы объяснением всему. Дело в ежедневной работе. В первый год мы отлично поработали, но этого было мало. Я сказал футболистам, что уйду, если мы не изменим свой менталитет на тренировках. И в этом сезоне тренировки шли на высоком уровне, а футболисты работали великолепно«, — сказал главный тренер “ПСЖ” в эфире Canal+.