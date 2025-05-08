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Нассер Аль-Хелайфи: «Если бы за три тура до конца общего этапа ЛЧ, когда “ПСЖ” мог не выйти в плей-офф, мне сказали, что мы доберемся до финала… У меня мурашки по коже»

«Прекрасный вечер для “ПСЖ”. Мы пишем великую страницу в истории “ПСЖ”. Мы здесь, мы выиграли оба полуфинальных матча.

Источник: Спортс"

Если бы за три тура до завершения общего этапа, когда мы могли не попасть в плей-офф, вы сказали бы мне, что мы дойдем до финала… Но я всегда верил в игроков, тренера и его штаб. Я чувствовал, что в этом сезоне происходит нечто особенное как на поле, так и за его пределами. Все бились друг за друга, все были счастливы и готовы биться за нашу футболку. И фанаты были чудесны.

Когда мне говорят о поездке в Мюнхен, у меня мурашки бегут по коже. Попасть туда было очень, очень сложно. Я горжусь игроками. Кажется, мы самая молодая команда, вышедшая в финал ЛЧ. Мы вошли в историю Лиги чемпионов — не только в историю «ПСЖ», — сказал президент парижского клуба.