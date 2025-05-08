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Эдегор про 1:2 от «ПСЖ»: «Арсенал» хочет использовать эту боль и вернуться сильнее. Делаем много хорошего, но перед воротами мы должны быть еще острее"

«Арсенал» уступил французскому клубу 1:2 в ответном матче в полуфинале Лиги чемпионов (общий счет — 1:3).

Источник: Спортс"

"Мы приложили максимум усилий, очень хорошо начали матч, атаковали, получили импульс и создали несколько отличных моментов. Но этого оказалось недостаточно.

Думаю, что от штрафной до штрафной мы играли хорошо, но именно внутри штрафных действовали недостаточно хорошо что в первом, что во втором матче.

Нужно отдать должное их вратарю, которые сделал несколько великолепных спасений.

Мы должны извлечь из этого урок. Мы делаем много хороших вещей, но этого недостаточно, особенно перед воротами, где решается исход игры. Вот где мы должны быть еще острее.

Мы хотим использовать эту боль и вернуться еще сильнее«, — сказал полузащитник “Арсенала” Мартин Эдегор.

У «Арсенала» сезон без трофеев. Справедливо ли считать провалом?