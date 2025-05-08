Микель Артета: «Не думаю, что в Лиге чемпионов была команда лучше, чем “Арсенал”. Мы заслужили большего против “ПСЖ”

— Не думаю, что в этой Лиге чемпионов была команда лучше, чем «Арсенал», исходя из того, что я видел. 100 процентов. Но мы выбыли.
Мы заслужили гораздо большего в обеих играх.
Но этот турнир — про штрафные площади. Обычно в них находятся нападающие и вратари. И их голкипер был лучших в первом и втором матчах.
— Лучшая команда проиграла «ПСЖ»?
— Думаю, да. Особенно на протяжении 160 минут. Я говорю это. И они думают так же. Потому что они сказали мне это.
Это заставляет меня гордиться, но в то же время я расстроен и раздражен, — сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.