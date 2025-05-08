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Микель Артета: «Не думаю, что в Лиге чемпионов была команда лучше, чем “Арсенал”. Мы заслужили большего против “ПСЖ”

Английский клуб проиграл «ПСЖ» (1:2, общий счет — 1:3) в полуфинале Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

— Не думаю, что в этой Лиге чемпионов была команда лучше, чем «Арсенал», исходя из того, что я видел. 100 процентов. Но мы выбыли.

Мы заслужили гораздо большего в обеих играх.

Но этот турнир — про штрафные площади. Обычно в них находятся нападающие и вратари. И их голкипер был лучших в первом и втором матчах.

— Лучшая команда проиграла «ПСЖ»?

— Думаю, да. Особенно на протяжении 160 минут. Я говорю это. И они думают так же. Потому что они сказали мне это.

Это заставляет меня гордиться, но в то же время я расстроен и раздражен, — сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.