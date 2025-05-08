Энрике о выходе «ПСЖ» в финал ЛЧ: «Лига фермеров, не так ли? Мы лига фермеров. Не согласен, что “Арсенал” заслужил победу, ведь мы забили больше, чем они»

"Лига фермеров, не так ли? Мы лига фермеров. Но это прекрасно. Мы довольны результатом и комплиментами о нашей команде — о нашем менталитете, о нашей игре. Это прекрасно.
Микель Артета — отличный друг, но я не согласен, что «Арсенал» заслужил победу. Они действовали так, как хотели, но по сумме двух матчей мы забили больше голов, чем они, и это самое важное.
«Арсенал» провел отличный матч. Нам пришлось потерпеть, но мы заслужили выйти в финал.
Джанлуиджи Доннарумма провел феноменальный матч, но он так действовал в каждом раунде — к примеру, как и против «Ливерпуля», — сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.