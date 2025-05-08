Гафин об отставке Лички из «Динамо»: «Посчитали, что команду надо встряхнуть, чтобы постараться достичь минимальной цели на сезон — место в тройке РПЛ»

— Почему решили именно в этот момент расстаться с Марцелом Личкой?
— Это решение совета директоров.
Мы потеряли шансы бороться за Кубок России. Однако у нас по-прежнему остается возможность для борьбы за третье место в чемпионате России.
Те результаты, которых мы достигли в весенней части сезона, — всего лишь три победы — совет директоров расценил как неудовлетворительные. Отсюда и такое решение.
Мы посчитали, что команду надо встряхнуть, чтобы постараться достичь минимальной цели, заявленной на этот сезон, — место в тройке призеров чемпионата.
— Повлияла ли на решение об отставке резонансная фраза Лички после поражения в Кубке от «Спартака», когда, отвечая на вопрос о возможном увольнении, он сказал: «Если примут решение, что я не нужен клубу, то поеду домой в Прагу, где 22 градуса тепла, а здесь холодно. Я не расстроюсь»?
— Мне это сложно комментировать. Мы стараемся не поддаваться эмоциям и смотрим на более фундаментальные факторы, такие как качество футбола и результат.
— Личка мог сохранить пост и добиться продления контракта по окончании сезона при победе в Кубке и завоевании медали чемпионата?
— На этот сезон у клуба была задача — Кубок России и место в чемпионате как можно выше, но обязательно в тройке.
Мы ориентируемся на то, что вся команда — и футболисты, и тренерский штаб — должны достигать этого результата, — сказал председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
Почему «Динамо» уволило Личку?