Гафин об отставке Лички из «Динамо»: «Посчитали, что команду надо встряхнуть, чтобы постараться достичь минимальной цели на сезон — место в тройке РПЛ»

— Повлияла ли на решение об отставке резонансная фраза Лички после поражения в Кубке от «Спартака», когда, отвечая на вопрос о возможном увольнении, он сказал: «Если примут решение, что я не нужен клубу, то поеду домой в Прагу, где 22 градуса тепла, а здесь холодно. Я не расстроюсь»?