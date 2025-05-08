Роман Шишкин: «Спартак» закономерно выбыл из чемпионской гонки, этот сезон — пища для Станковича. Команда впала в явную зависимость от Барко"

— Поражение от ЦСКА явно выбило «Спартак» из колеи, и в Воронеже у красно-белых не было какого-то чемпионского запала, когда после неудачной игры все стараются реабилитироваться и показать свои лучшие качества. Как это обычно делают большие команды, которые не играют плохо два матча подряд.