Роман Шишкин: «Спартак» закономерно выбыл из чемпионской гонки, этот сезон — пища для Станковича. Команда впала в явную зависимость от Барко"

— Думаю, "Спартак закономерно выбыл из чемпионской гонки.
Потому что, например, игра «Зенита» против «Пари НН» показала, как можно все исправлять. И «Краснодар» стабильно берет свои очки, причем в непростых матчах, с перевесом в один гол. Так что ждем чемпионской интриги.
У «Спартака» же есть еще Кубок России, думаю, в последних матчах акцент будет на этом турнире.
В целом этот сезон — пища для Станковича, потому что человек он все-таки новый, и ему по ходу чемпионата приходилось менять структуру игры, встраивать в нее новых игроков.
Думаю, к новому сезону будут сделаны выводы, некоторые игроки покинут «Спартак», наверняка будут усиления. И с учетом нынешнего состава Станковичу будет проще строить команду без экспериментов.
— Почему команда, сохраняющая шансы на титул, так невзрачно сыграла против «Факела» в Воронеже?
— Поражение от ЦСКА явно выбило «Спартак» из колеи, и в Воронеже у красно-белых не было какого-то чемпионского запала, когда после неудачной игры все стараются реабилитироваться и показать свои лучшие качества. Как это обычно делают большие команды, которые не играют плохо два матча подряд.
Конечно, повлияло и отсутствие Барко, «Спартак» от него впал в явную зависимость. Даже по официальной статистике, если я не ошибаюсь, красно-белые провели худшую встречу.
Да и с «Факелом» всегда играть непросто, тем более, на новом стадионе. И этот матч получился ни в чью пользу«, — сказал бывший защитник “Спартака” Роман Шишкин.