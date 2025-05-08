Киоун о поражении «Арсенала»: «Идеальная тактика, Артета извлек урок, команда высоко прессинговала. Нужен был форвард в штрафной — здесь и произойдут изменения, будут трансферы»

«ПСЖ» преподал небольшой урок «Арсеналу» в первые 20 минут первого матча. Микель Артета извлек урок, и команда высоко прессинговала.
Деклан Райс отработал в центре поля, а Томас Парти придал команде уверенности, хоть и стал частью пропущенного гола.
Но в целом тактика была идеальной. Мы увидели, что тренер извлек уроки из первого матча.
В последней трети поля нужен был форвард в штрафной, кто бы доставил сопернику проблемы. Были моменты, когда «ПСЖ» контратаковал с хорошим темпом, но у «Арсенала» не было такого же оружия, чтобы доставить сопернику проблемы.
Думаю, именно здесь и произойдут изменения. Летом будут трансферы", — сказал бывший футболист Мартин Киоун.