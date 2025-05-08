Деклан Райс: «Арсенал» отчаянно хочет трофей. Многие суперзвезды проигрывали, чтобы оказаться на вершине. Мы вернемся"

"Мы все отчаянно хотим трофей. Поэтому мы играем в футбол. Мы хотим выигрывать трофеи, хотим быть на вершине, побеждать.
Сейчас этого не случилось. Мы были близки, но не хватило. «Арсенал» заслуживает того, чтобы бороться за трофеи и побеждать.
Многие суперзвезды проигрывали, чтобы оказаться на вершине. Это больно — вы видите ребят, тренера. Мы хотели оказаться в Мюнхене [в финале]. Мы вернемся«, — сказал полузащитник “Арсенала” Деклан Райс.
У «Арсенала» сезон без трофеев. Справедливо ли считать провалом?