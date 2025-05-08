Луис Энрике: «Барса» заслужила выйти в финал Лиги чемпионов. Немного странный результат с «Интером». Если бы вы сказали, что они забьют 6 голов и вылетят, вам бы не поверили"

«Барселона» забила 6 голов в двух матчах в общей сложности, и если бы вы сказали кому-то, что они забьют 6 голов в полуфинале и вылетят, вам бы не поверили.
Они могли бы выйти в финал, и честно говоря, они заслужили это. Результат был немного странным. Сыграть против «Барселоны» в финале было бы худшим раскладом для меня.
Если бы мы не были на таком хорошем уровне, я был бы рад, если бы «Барселона» прошла и выиграла турнир.
Знаю, что «ПСЖ» не пользуется особой симпатией в Барселоне, но такова жизнь, и я просто делаю свою работу«, — сказал главный тренер “ПСЖ” Луис Энрике.