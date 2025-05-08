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Экс-игрок «Бенфики» Симойнш о Ямале: «Он больше похож на Месси, чем на Роналду, с точки зрения таланта. Бог дал ему дар. Ламину не нужно будет работать так много, как Криштиану»

— На ваш взгляд, он более талантлив, чем Криштиану Роналду и Месси в начале их карьеры?

Источник: Спортс"

— Я могу ответить на этот вопрос так: «Здесь есть что обсудить», то есть есть о чем поговорить. Прежде всего, я думаю, что с точки зрения одаренности, таланта и «искусства в движении», которым является футбол, этот парень гораздо больше похож на Месси, чем на Криштиану Роналду.

Во-вторых, мы должны признать, что успех Криштиану Роналду является результатом упорного труда — мы глубоко уважаем это — и наглядной демонстрацией того, что приложив усилия, можно достичь звезд.

С другой стороны, этот молодой игрок «Барселоны» является доказательством того, что есть люди, которым Бог дает природный дар. Он родился с этим даром, и именно благодаря ему он будет строить свою карьеру. Конечно, ему придется работать, да, но ему не нужно будет работать так много, как Криштиану Роналду, — сказал бывший игрок «Бенфики» и сборной Португалии.