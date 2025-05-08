Экс-игрок «Бенфики» Симойнш о Ямале: «Он больше похож на Месси, чем на Роналду, с точки зрения таланта. Бог дал ему дар. Ламину не нужно будет работать так много, как Криштиану»

С другой стороны, этот молодой игрок «Барселоны» является доказательством того, что есть люди, которым Бог дает природный дар. Он родился с этим даром, и именно благодаря ему он будет строить свою карьеру. Конечно, ему придется работать, да, но ему не нужно будет работать так много, как Криштиану Роналду, — сказал бывший игрок «Бенфики» и сборной Португалии.