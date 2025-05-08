Бывший футболист сборной России назвал раздражающими слова Трампа

Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия была крупным фактором в победе над нацизмом, но войну выиграли США. «У России большой день завтра. Кстати, они потеряли миллионы людей и были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы», — сказал американский лидер.