Эта ошибка ввела в заблуждение весь СССР: дату первого «блокадного матча» путают до сих пор

Разгром в первом матче вполне объясним. Заводчане не имели спортивной практики, в то время как динамовцы успели немного потренироваться. Из-за постоянного недоедания и недосыпания были мысли даже сократить время игры до 40−50 минут — футболисты боялись, что сил на полноценный матч не хватит. К тому же Н-ский завод не нашел голкипера и снарядил в ворота полевого игрока — защитника Ивана Куренкова.