Эта ошибка ввела в заблуждение весь СССР: дату первого «блокадного матча» путают до сих пор

Суровый военный май 1942 года запомнился не только подвигами советских солдат, но и героизмом футболистов. В Ленинграде, который был в блокадном кольце, прошел «матч жизни», и он ясно дал понять — СССР невозможно сломить. Даже зарубежные источники впоследствии писали о нем, поражаясь духу спортсменов.
За долгие годы матч оброс кучей легенд. Дошло до такого, что многие путают даже дату, когда встретились футболисты. Где же правда?
В ворота поставили полевого игрока
По официальным данным, которые сохранились в архивах, первый блокадный матч прошел 31 мая 1942 года. В нем встретились ленинградские «Динамо» и сборная металлического завода имени Сталина — в прессе ее называли «командой Н-ского завода». Победу одержали динамовцы — 6:0. Через неделю, 7 июня, эти же соперники снова сыграли друг с другом, и на этот раз была ничья 2:2.
Разгром в первом матче вполне объясним. Заводчане не имели спортивной практики, в то время как динамовцы успели немного потренироваться. Из-за постоянного недоедания и недосыпания были мысли даже сократить время игры до 40−50 минут — футболисты боялись, что сил на полноценный матч не хватит. К тому же Н-ский завод не нашел голкипера и снарядил в ворота полевого игрока — защитника Ивана Куренкова.
Позже один из участников матча, игрок заводской команды Анатолий Мишук вспоминал: «Кажется, я был самым слабым из всех наших. Помню, например, такой эпизод. Идет несильная длинная передача. Я, как сотни раз делал это в довоенных матчах, принимаю мяч головой, а он… сбивает меня с ног».
По сведениям советских источников, идея проведения матча принадлежала самим игрокам, которые резко отреагировали на пропагандистские листовки фашистов — в них было написано: «Ленинград — город мертвых». Матч несколько раз прерывался из-за авианалетов, и футболистам даже приходилось прятаться от бомб. Также есть легенда: якобы трансляция с игры велась на немецком языке, чтобы показать фашистам силу советского народа.
Радиорепортажа не было
Вот только не всё из этого было на самом деле. Найти истину решил известный петербургский историк и журналист Алексей Дунаевский. Изучив официальные документы в архивах, он обнаружил много нестыковок.
Во-первых, бомбардировок стадиона не было. За все годы войны, как оказалось, ни один матч не прерывался из-за авианалетов. Лишь однажды был риск отмены игры — в 1943 году фашисты обстреляли стадион имени Лесгафта, и судья предложил футболистам уйти с поля, но те отказались и доиграли до конца.
Во-вторых, радиорепортажа на немецком языке тоже не было. О первом матче сообщили газеты: публикации вышли в «Красном спорте», «Смене» и двух «Правдах» — ленинградской и комсомольской. Уже потом про него делали радиопередачи. Но какую-либо трансляцию с места событий точно никто не вел.
В-третьих, организацией матча занимались не сами игроки — их оповестили по факту. Идея принадлежала спортивным и военным властям Ленинграда. 31 мая в городе, несмотря на блокадные дни, проходил большой спортивный праздник, и футбол был его важной частью.
Дунаевский также подверг сомнению наличие листовок «Ленинград — мертвый город».
— Большие коллекции гитлеровских листовок есть в Музее обороны и блокады, в Российской национальной библиотеке, в Музее истории города. Ничего даже похожего нет! В других источниках речь шла о германской газете с подобной публикацией. Но и такой, датированной весной 1942 года, я не смог отыскать, — отметил историк в интервью «Санкт-Петербургскому вестнику».
Возможно, легенда возникла из-за сообщения, которое немецкое командование отправило войскам, блокировавшим город. Однако в Берлин вернулось требование не говорить про Ленинград в подобном ключе. Фашисты видели, что город продолжает жить и с героизмом выносит лишения, поэтому боялись шапкозакидательских настроений.
Редакторы приукрасили действительность
Но самый главный миф, который до сих пор существует, — якобы первый матч прошел не 31 мая, а 6 мая. Откуда он взялся?
В 1960-х годах вышел сборник «Подвиг Ленинграда», где были опубликованы выдержки из военных дневников. Приводились воспоминания милиционера Виктора Бычкова, который писал про футбольный матч 6 мая. При этом он не упоминал конкретный год, но редакторы книги от себя дописали: «События происходили в 1942-м».
«Подвиг Ленинграда» на долгие годы стал основной книгой, рассказывающей о героизме жителей северного города. На нее опирались ведущие газеты и даже киносценаристы. Даже сейчас на многих ресурсах можно найти цитату: «Первый блокадный матч прошел 6 мая 1942 года».
Но это не так. Ошибка редакторов привела к тому, что историческая истина была искажена. «Из-за первой послевоенной публикации пошла чехарда с датами», — сокрушался Дунаевский.
И в целом события того времени обросли мифами из-за желания приукрасить действительность. Хотя и без этого понятно, что футболисты совершили собственный подвиг, выйдя на поле в тяжелое время. Зачем же сочинять, когда можно просто писать как есть?
Владимир Менес