Педри о 4:3 с «Реалом»: «Победы в класико нужно праздновать — мы знали, что должны выиграть и увеличить отрыв. Поражение в Милане стало для нас ударом»

То, что произошло в Милане, стало для нас ударом. После поражения [от «Интера» в полуфинале ЛЧ] в раздевалке постоянно говорили об этом, и мы знали, что должны сегодня победить и увеличить отрыв [в Ла Лиге]. Нам придется подождать до следующего матча, чтобы довести дело до конца. Думаю, это большой отрыв, и мы должны попытаться выиграть матч с «Эспаньолом».