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Педри о 4:3 с «Реалом»: «Победы в класико нужно праздновать — мы знали, что должны выиграть и увеличить отрыв. Поражение в Милане стало для нас ударом»

Каталонцы обыграли «Реал» (4:3) в домашнем матче 35-го тура Ла Лиги и увеличили отрыв в таблице до 7 очков.

Источник: Спортс"

"Я представлял себе более спокойный матч с меньшим количеством голов. Мы начали игру очень неудачно. На протяжении всего сезона у нас были возможности отыграться, и сегодняшний день не стал исключением.

Во многих матчах мы меняли ход игры. Мы улучшили этот настрой, мы верим в себя, как было и сейчас.

Рафинья заслуживает звания лучшего игрока матча больше, чем кто-либо другой. Он показал, на что способен в этом сезоне. Это совершенно невероятно.

То, что произошло в Милане, стало для нас ударом. После поражения [от «Интера» в полуфинале ЛЧ] в раздевалке постоянно говорили об этом, и мы знали, что должны сегодня победить и увеличить отрыв [в Ла Лиге]. Нам придется подождать до следующего матча, чтобы довести дело до конца. Думаю, это большой отрыв, и мы должны попытаться выиграть матч с «Эспаньолом».

Всякий раз, когда вы выигрываете класико, нужно праздновать. Вместе, как на поле, так и за его пределами«, — сказал полузащитник “Барселоны”.