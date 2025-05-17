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«Спортинг» стал 21-кратным чемпионом Португалии по футболу

«Спортинг» обыграл «Виторию Гимарайнш» и стал победителем чемпионата Португалии.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. «Спортинг» обыграл «Виторию Гимарайнш» в последнем, 34-м туре чемпионата Португалии по футболу и стал победителем турнира.

Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили забили Педру Гонсалвеш (55-я минута) и Виктор Дьёкереш (83).

Дьокереш с 39 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Португалии и идет первым в списке кандидатов на «Золотую бутсу».

«Спортинг» по итогам турнира набрал 82 очка и напрямую вышел в основной этап Лиги чемпионов. Команда выиграла чемпионат в 21-й раз.

Второе место заняла лиссабонская «Бенфика» (80 очков), которая сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Третьим финишировал «Порту» (71) и прошел в основной раунд Лиги Европы. «Брага» (66) заняла четвертую строчку и сыграет во втором отборочном раунде турнира. Ставшая пятой «Санта-Клара» (57) примет участие в Лиге конференций и начнет свой путь со второго квалификационного раунда.