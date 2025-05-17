«Спортинг» стал 21-кратным чемпионом Португалии по футболу

Второе место заняла лиссабонская «Бенфика» (80 очков), которая сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Третьим финишировал «Порту» (71) и прошел в основной раунд Лиги Европы. «Брага» (66) заняла четвертую строчку и сыграет во втором отборочном раунде турнира. Ставшая пятой «Санта-Клара» (57) примет участие в Лиге конференций и начнет свой путь со второго квалификационного раунда.