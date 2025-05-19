СМИ: экс-футболиста сборной Англии Линекера уволят из Би-би-си

О расставании с Линекером будет объявлено в понедельник. Ожидается, что последний эфир с его участием в программе «Матч дня» состоится в ближайшее воскресенье, 25 мая. Футболист в любом случае должен был оставить роль ведущего программы, однако ожидалось, что он будет освещать для Би-би-си матчи Кубка Англии в сезоне-2025/26 и чемпионата мира 2026 года, однако теперь от этих планов принято решение отказаться. Линекер покинет Би-би-си после 26 лет работы в крупнейшем вещателе Великобритании.