СМИ: экс-футболиста сборной Англии Линекера уволят из Би-би-си

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер покинет телерадиокомпанию Би-би-си из-за обвинений в антисемитизме, сообщает The Guardian.
Ранее Линекер опубликовал у себя в соцсетях видео в поддержку Палестины с изображением крысы. Действия Линекера подверглись критике со стороны еврейских общин, поскольку крыса использовалась в нацистской Германии для антисемитской пропаганды. Экс-футболист позже удалил пост и заявил, что не знал о такой ассоциации и «никогда бы не стал сознательно распространять антисемитские высказывания». Кампания против антисемитизма проспонсировала петицию с требованием увольнения Линекера, которую подписали более 10 тысяч человек.
О расставании с Линекером будет объявлено в понедельник. Ожидается, что последний эфир с его участием в программе «Матч дня» состоится в ближайшее воскресенье, 25 мая. Футболист в любом случае должен был оставить роль ведущего программы, однако ожидалось, что он будет освещать для Би-би-си матчи Кубка Англии в сезоне-2025/26 и чемпионата мира 2026 года, однако теперь от этих планов принято решение отказаться. Линекер покинет Би-би-си после 26 лет работы в крупнейшем вещателе Великобритании.
В 2023 году Линекер был временно отстранен от работы на Би-би-си из-за комментариев с критикой политики консерваторов в вопросах представления убежища эмигрантам. Экс-футболист сравнил политику британского правительства с риторикой Германии 1930-х годов. Тогда бывший футболист отказался извиняться за свои высказывания, но вскоре вернулся в эфир.