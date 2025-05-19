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Экс-вратарь «Интера» Фрей: Москва прекрасна — всегда приятно возвращаться сюда

Бывший голкипер «Интера» Себастьен Фрей назвал Москву прекрасным городом.

Источник: РИА "Новости"

Бывший голкипер «Интера» Себастьен Фрей назвал Москву прекрасным городом. Ранее ЦСКА провёл гала-матч с командой звёзд, в составе которой выступал Фрей. Напомним, армейцы выиграли Кубок УЕФА в сезоне-2004/2005, обыграв в финале лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1.

— Это не первый раз, когда я приезжаю в Москву. Она прекрасна! Всегда приятно возвращаться сюда.

— Самый памятный момент в твоей карьере в России?

— Полуфинал, когда мы уступили ЦСКА в Москве. Я выступал за «Парму», и мы проиграли полуфинал, а ЦСКА победил в Кубке УЕФА, — сказал Фрей в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.