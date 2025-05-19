Экс-вратарь «Интера» Фрей: Москва прекрасна — всегда приятно возвращаться сюда

— Полуфинал, когда мы уступили ЦСКА в Москве. Я выступал за «Парму», и мы проиграли полуфинал, а ЦСКА победил в Кубке УЕФА, — сказал Фрей в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.