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Александр Мостовой: ребята из сборной Кубка УЕФА обращались ко мне: «Мистер»

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о гала-матче в честь победы ЦСКА в Кубке УЕФА.

Источник: Чемпионат.com

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о гала-матче в честь победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Напомним, армейцы выиграли этот турнир в сезоне-2004/2005, одолев в финале лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1.

"Огромное спасибо ЦСКА за приглашение! Это было неожиданно, но правильно (смеётся). Когда встретились с ребятами в отеле, сразу обменялись информацией: кто и где находится, чем занимается. Ясно, что ближе всех из ребят мне Клод и Дидье. Других ребят я знаю меньше.

Многие ребята из сборной Кубка УЕФА в раздевалке обращались ко мне: «Мистер». Знаю, что все остались под сильным впечатлением. Я всех поблагодарил. Установку давал на испанском и французском. Однако тут снова хочу сказать спасибо армейцам, потому что ещё был переводчик. Предоставили всё! Организация была на высочайшем уровне«, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Егором Кабаком.