Александр Мостовой: ребята из сборной Кубка УЕФА обращались ко мне: «Мистер»

Многие ребята из сборной Кубка УЕФА в раздевалке обращались ко мне: «Мистер». Знаю, что все остались под сильным впечатлением. Я всех поблагодарил. Установку давал на испанском и французском. Однако тут снова хочу сказать спасибо армейцам, потому что ещё был переводчик. Предоставили всё! Организация была на высочайшем уровне«, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Егором Кабаком.