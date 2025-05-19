Мостовой рассказал смешную историю про Макелеле и Дрогба с гала-матча 20-летия Кубка УЕФА

Ещё был смешной момент, когда на доске писали состав. Меня спросили: «Кто у вас капитан?» Я сказал, что будет Дидье, а в этот момент Макелеле проходил мимо. Дрогба говорит: «Давай Клоду дадим — он постарше». Говорю: «Не-не! Клод у нас капитаном никогда не был и не будет!» Посмеялись вместе. Такие матчи — прежде всего общение и воспоминания«, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Егором Кабаком.