В Москве обустроят универсальное поле для игры в футбол и регби

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Универсальное поле для игры в футбол и регби обустраивают на стадионе «Металлург» в Москве, это позволит расширить возможности для тренировок студентов МГТУ имени Н. Э. Баумана, для которых стадион стал домашней ареной, сообщается на сайте мэра и правительства.
«Универсальное игровое поле с подогревом обустраивают на стадионе “Металлург”. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства. На нем можно будет играть в регби и футбол. Это позволит расширить возможности для тренировок студентов Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, для которых стадион стал домашней ареной. Работы проводят в рамках реконструкции исторического объекта. Главная задача — превратить стадион в современную и многофункциональную спортивную зону, которая будет соответствовать актуальным стандартам и требованиям», — говорится в сообщении.
Отмечается, что старое футбольное поле уже демонтировали. Идут работы по установке системы спортивного освещения и подготовке основания для создания круговых беговых дорожек. Для универсальной игровой арены уже уложили и утрамбовали слой песка, а также обустроили дренажную систему. Общий размер нового универсального игрового поля составит свыше 9 тысяч квадратных метров — на 2,6 тысячи больше прежнего.
«В связи с тем, что требования к финишному покрытию для обоих видов спорта одинаковые, будет использован искусственный газон. Под ним проложат амортизирующий слой, который снизит возможность получения травм во время игры в регби. Искусственная трава проста в уходе и эксплуатации. Для густоты, плотности и устойчивости ворса его просыплют песком и прочешут, чтобы тот осел. Следующим слоем тем же способом уложат мелкую резиновую крошку», — уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что рядом с универсальной ареной установят трибуну на 610 мест с навесом. Ее соединят с административно-бытовым комплексом, который уже начали делать. Вокруг игрового поля проложат восемь беговых дорожек, столько же их появится и со стороны трибуны — для тренировок на короткие дистанции. Проводить тренировки можно будет и вечером: на поле установят четыре 35-метровые спортивные мачты с 22 прожекторами в каждой.