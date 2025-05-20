В Москве обустроят универсальное поле для игры в футбол и регби

Подчеркивается, что рядом с универсальной ареной установят трибуну на 610 мест с навесом. Ее соединят с административно-бытовым комплексом, который уже начали делать. Вокруг игрового поля проложат восемь беговых дорожек, столько же их появится и со стороны трибуны — для тренировок на короткие дистанции. Проводить тренировки можно будет и вечером: на поле установят четыре 35-метровые спортивные мачты с 22 прожекторами в каждой.