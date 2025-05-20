Игорь Бриштель предположил, как сборная России выступила бы на ЧМ-2025 по пляжному футболу

— Сейчас в сборной России проходит смена поколений, состав обновился, ушли многие опытные ребята. Но последние спарринги у нас получаются равными: то мы их обыграем с разницей в один мяч, то они нас, так что команды у нас примерно на одном уровне. Поэтому, думаю, с Россией было бы очень интересно сыграть на чемпионате мира. Да и жалко, что очень талантливые ребята не получают шанса проявить себя на самом высоком уровне. Но, надеюсь, через пару лет ситуация изменится. А может, и раньше.