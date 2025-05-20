Бриштель: даже бразильцы говорят, что чемпионат России по пляжному футболу — лучший

Те же бразильцы, с которыми я общался, поиграли в Италии, Испании, Португалии, и даже они однозначно говорят о том, что по уровню игры российский чемпионат — лучший. Здесь лучшие игроки мира, высочайший накал борьбы, вратари какого уровня! Ни в одном другом национальном чемпионате нет так классно играющих вратарей. Поэтому я думаю, что чемпионат России по пляжному футболу — самый сильный в мире«, — сказал Бриштель в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Михаилом Чесалиным.