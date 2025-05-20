Аршавин о словах Дзюбы, что он не лидер: «Не надо говорить то, что ты не знаешь. Я — и не лидер, как это может быть?»

Ранее форвард «Акрона» назвал Юрия Жиркова, а не Аршавина самым легендарным русским игроком. Он заявил, что не считает Андрея лидером: «Талантливый безумно, мог индивидуально решить. Игра пошла — разорвет любого. Не пошла — с кем тут играть». Артем также высказался о фразе Аршавина «ваши ожидания — ваши проблемы»: «Не имел права так говорить — он олицетворение сборной. Ты сделай все возможное, но я не видел, чтобы он прямо усирался с Грецией».