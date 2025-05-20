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Аршавин о словах Дзюбы, что он не лидер: «Не надо говорить то, что ты не знаешь. Я — и не лидер, как это может быть?»

Ранее форвард «Акрона» назвал Юрия Жиркова, а не Аршавина самым легендарным русским игроком. Он заявил, что не считает Андрея лидером: "Талантливый безумно, мог индивидуально решить. Игра пошла — разорвет любого.

Источник: Спортс"

Ранее форвард «Акрона» назвал Юрия Жиркова, а не Аршавина самым легендарным русским игроком. Он заявил, что не считает Андрея лидером: «Талантливый безумно, мог индивидуально решить. Игра пошла — разорвет любого. Не пошла — с кем тут играть». Артем также высказался о фразе Аршавина «ваши ожидания — ваши проблемы»: «Не имел права так говорить — он олицетворение сборной. Ты сделай все возможное, но я не видел, чтобы он прямо усирался с Грецией».

— Дзюба сказал, что вы «очень крутой, но Жирков сильнее». Артем считает, что вы не были лидером.

— Каждый имеет право на свое мнение, в том числе Артем. Просто не надо говорить то, что ты не знаешь.

— Объясните.

— Ну я — и не лидер. Как это может быть? — сказал бывший капитан сборной России, занимающий пост заместителя председателя правления по спортивному развитию «Зенита».

Три часа с Дзюбой: Аршавин — не лидер, работа с Эмери — кошмар, есть шансы в бою против Махачева.