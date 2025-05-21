Гвардиола о 3:1 с «Борнмутом»: «Главное было — победить. “Ман Сити” в матче с “Фулхэмом” нужно очко, чтобы сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне»

«Я испытал смешанные чувства (Пеп заплакал — Спортс» «), часть из которых — грусть, потому что он был очень важен для всех нас… С другой стороны, это было счастье, потому что я чувствовал, и все чувствовали, какую связь он имеет, имел и всегда будет иметь с нашими болельщиками».