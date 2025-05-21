Гвардиола о 3:1 с «Борнмутом»: «Главное было — победить. “Ман Сити” в матче с “Фулхэмом” нужно очко, чтобы сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне»

«Я испытал смешанные чувства (Пеп заплакал — Спортс» «), часть из которых — грусть, потому что он был очень важен для всех нас… С другой стороны, это было счастье, потому что я чувствовал, и все чувствовали, какую связь он имеет, имел и всегда будет иметь с нашими болельщиками».
О матче и борьбе за ЛЧ.
"Самое главное было — выиграть, и мы сделали это в матче против невероятного соперника.
Нам еще предстоит проделать большую работу. У нас сильный соперник [ «Фулхэм»] в последнем туре. Мы едем туда за победой, за очком, которое нам нужно, чтобы в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов".
О Нико и Родри.
"Нико Гонсалес — фантастический парень, он может играть опорного полузащитника, может больше играть впереди, он забил фантастический гол.
И, конечно, это хорошая новость, что Родри вернулся — он все еще в процессе [восстановления после травмы колена], ему нужны месяцы и месяцы, но первый шаг сделан, — сказал главный тренер «Ман Сити» Гвардлиола в эфире Sky Sports.
«Ман Сити» вышел на 3-е место перед 38-м туром АПЛ. «Ньюкасл», «Челси», «Астон Вилла» отстают на 2 очка, «Ноттингем» — на 3.