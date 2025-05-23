Скопинцев о желании «устроить ответку» «Краснодару» за прошлый сезон: «Это принципиально для “Динамо”, будем выходить и грызться. Пусть “Зенит” выигрывает — это как-то&nb

— Перед игрой последнего тура против «Краснодара» не всплывают в голове флешбэки от прошлогоднего выезда туда, когда упустили чемпионство?
— Думаю, мы будем более расслаблены и раскрепощены, поскольку за трофей не боремся. Но, с другой стороны, будем и хорошо заряжены, поскольку есть шансы на бронзу.
— Есть особое желание устроить ответку «Краснодару» за то поражение и лишить его золота в этом сезоне?
— Да, конечно, это принципиально для нас.
— Не будет обидно свой бывший клуб лишать золота?
— Я там всего год играл. Так-то являюсь воспитанником «Динамо». Какой-то чрезмерной любви не испытываю к «Краснодару» — только к его президенту Сергею Николаевичу Галицкому уважение. А так буду биться за победу в матче. Будем выходить и грызться.
— На ваш взгляд, кто в этом сезоне больше заслуживает чемпионства — «Краснодар» или «Зенит»?
— Да пусть «Зенит» выигрывает — это как-то привычней все-таки, — сказал защитник «Динамо».
«Краснодар» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 64 очка. «Зенит» идет вторым с 63 баллами.