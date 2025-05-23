Скопинцев о желании «устроить ответку» «Краснодару» за прошлый сезон: «Это принципиально для “Динамо”, будем выходить и грызться. Пусть “Зенит” выигрывает — это как-то&nb

— Я там всего год играл. Так-то являюсь воспитанником «Динамо». Какой-то чрезмерной любви не испытываю к «Краснодару» — только к его президенту Сергею Николаевичу Галицкому уважение. А так буду биться за победу в матче. Будем выходить и грызться.