Клод Макелеле: Александр Мостовой — это уровень Зидана и Баллака

— Ха-ха, это он обо мне забыл! Но если серьёзно, то игра за «Сельту» — самый счастливый момент для меня в футболе, потому что там я ощущал невероятную человеческую «химию». Особенно с Мостовым! Почти каждый свой пас я отдавал ему, а Карпин, который играл на правом фланге, постоянно кричал, что он открыт.