Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
21:45
Комо
:
Интер
Все коэффициенты
П1
5.03
X
4.42
П2
1.69
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
16.00
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.93
П2
3.76
Футбол. Первая лига
24.05
Алания
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.09
П2
2.40
Футбол. Первая лига
24.05
Арсенал
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.30
П2
2.55
Футбол. Первая лига
24.05
Енисей
:
Тюмень
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.55
П2
4.26

Клод Макелеле: Александр Мостовой — это уровень Зидана и Баллака

52-летний экс-полузащитник «Сельты», «Реала», «Челси», «ПСЖ» и сборной Франции Клод Макелеле ответил на вопросы о своём бывшем одноклубнике в составе галисийцев Александре Мостовом.

Источник: Чемпионат.com

— Не так давно Мостовой жаловался, что как только вы ушли из «Сельты» в «Реал», то забыли про него и больше не писали и не звонили. Есть что ответить?

— Ха-ха, это он обо мне забыл! Но если серьёзно, то игра за «Сельту» — самый счастливый момент для меня в футболе, потому что там я ощущал невероятную человеческую «химию». Особенно с Мостовым! Почти каждый свой пас я отдавал ему, а Карпин, который играл на правом фланге, постоянно кричал, что он открыт.

Думаю, Мостовой расстроился, когда я уехал в «Реал», потому что была потеряна как раз вот эта «химия». Мы друг друга чувствовали. То, что делал с Зинедином Зиданом в «Реале», я делал уже до этого с Мостовым. Саша всегда в моём сердце.

— Каким вы запомнили его как игрока?

— Он мог достичь ещё большего. Великий! Мостовой бы играл в любом клубе мира. Саша — настоящий лидер, двуногий, прекрасный дриблинг. Мостовой — это уровень Зидана, Баллака, — рассказал Макелеле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.