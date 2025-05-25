Блогер Тарасов вызвал Дзюбу: «Ты сказал, что мой бой с Дациком — позорный. Покажи, что такое не позор»

Понимаю, что ты играешь в футбол, но удели немного времени на тренировки для боя, и мы устроим мясо. И посмотрим, как теперь ты будешь комментировать не чужой бой, а свой, когда окажешься на ринге или в клетке — это будет уже совсем другое. Так что давай, я готов как следует преподать тебе урок блогерства и напомнить о бое с Дациком. Только теперь буду бегать не я, а ты. Кидаю вызов!", — заявил блогер Артем Тарасов.