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Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Жирона
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
3.76
X
3.55
П2
2.05
Футбол. Зарубежный
17:15
Вильярреал
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.90
П2
5.70
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
:
Лестер
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.35
П2
8.80
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.47
П2
1.61
Футбол. Зарубежный
18:00
Ипсвич
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.77
П2
2.19
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.62
П2
6.30
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
4.51
X
4.30
П2
1.74
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.45
П2
11.00
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.95
П2
2.05
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
12.50
X
7.26
П2
1.25
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.78
П2
1.62
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
3.23
X
3.88
П2
2.16
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.16
П2
5.20
Футбол. Зарубежный
21:45
Эмполи
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.02
П2
4.61
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.14
П2
9.00
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.76
X
4.56
П2
1.57
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.61
П2
2.16
Футбол. Зарубежный
21:45
Венеция
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.59
П2
1.60
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.05
П2
2.39

Блогер Тарасов вызвал Дзюбу: «Ты сказал, что мой бой с Дациком — позорный. Покажи, что такое не позор»

"Артем Дзюба, я слышал, что ты хочешь ворваться в поп-ММА. Мне кажется, лучшего соперника для тебя нет. Тем более ты плохо прокомментировал мой бой с Вячеславом Дациком, сказав, что он был позорным. Поэтому давай устроим с тобой поединок, и ты покажешь, что такое не позор.

Источник: Спортс"

"Артем Дзюба, я слышал, что ты хочешь ворваться в поп-ММА. Мне кажется, лучшего соперника для тебя нет. Тем более ты плохо прокомментировал мой бой с Вячеславом Дациком, сказав, что он был позорным. Поэтому давай устроим с тобой поединок, и ты покажешь, что такое не позор. Посмотрим, кто выиграет. Я — блогер и боец, ты — профессиональный футболист, лучший бомбардир в истории чемпионата России.

Я к тебе отношусь с уважением, но те слова, которые ты сказал после боя с Дациком, очень меня огорчили. Поэтому я с удовольствием проведу с тобой бой. Давай, соглашайся!

Понимаю, что ты играешь в футбол, но удели немного времени на тренировки для боя, и мы устроим мясо. И посмотрим, как теперь ты будешь комментировать не чужой бой, а свой, когда окажешься на ринге или в клетке — это будет уже совсем другое. Так что давай, я готов как следует преподать тебе урок блогерства и напомнить о бое с Дациком. Только теперь буду бегать не я, а ты. Кидаю вызов!", — заявил блогер Артем Тарасов.

Ранее Дзюба рассказал о предложении выступить в поединке поп-ММА. Он заинтересован провести бой через год.

Блогер Тарасов победил Монсона в поединке по боксу.

Дзюба о Махачеве: «Всегда болею за наших бойцов. Хочется, чтобы Ислам заткнул Топурию — чудак очень много рассказывает».