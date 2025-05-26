Все победители чемпионатов-2024/25 в Европе: от «Барселоны» и «Краснодара» до «Юниона» и «Пафоса»

Во Франции обычно тяжело с интригой, но в этом сезоне было просто невыносимо. «ПСЖ» оформил чемпионство уже в начале апреля, победив «Анже» в 28-м туре и добыв таким образом один из самых ранних титулов в истории. Приятный факт: обладателем трофея наравне с остальными парижанами стал наш вратарь Матвей Сафонов. Впрочем, это далеко не все успехи россиянина в этом сезоне — вместе с ним «ПСЖ» также выиграл Кубок и Суперкубок страны, а еще вышел в финал Лиги чемпионов.