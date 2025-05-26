Все победители чемпионатов-2024/25 в Европе: от «Барселоны» и «Краснодара» до «Юниона» и «Пафоса»

На календаре конец мая — это означает, что в европейских лигах уже знают имена своих чемпионов. Изучаем список сильнейших команд сезона-2024/25 (а также сезона-2024 для играющих по системе «весна-осень») в Европе.
Англия
Чемпион: «Ливерпуль», 84 очка.
Сумасшедшей золотой гонки в АПЛ не получилось: красные взяли титул уже в конце апреля. При этом результат «Ливерпуля» уместно назвать сенсационным — в начале сезона мало кто мог поверить, что оставшаяся без Юргена Клоппа команда заберет золото. Однако Арне Слот сотворил чудо — пусть и не без помощи рухнувшего в кризис основного конкурента в лице «Манчестер Сити».
Италия
Чемпион: «Наполи», 82 очка.
В серии А интрига жила до последнего тура — за титул ожесточенно боролись «Наполи» и «Интер». Команды несколько раз менялись местами по ходу сезона, но на финише стабильнее оказались неаполитанцы. Возглавляющий их Антонио Конте точно достоин уважения: во-первых, он взял скудетто уже с третьим клубом в карьере. Во-вторых, по ходу сезона тренер потерял обоих лидеров — нападающих Виктора Осимхена и Хвичу Кварацхелию. Но не растерялся, воспитал новых и довел дело до конца.
Испания
Чемпион: «Барселона», 88 очков.
На фоне прихода в «Реал» Килиана Мбаппе от «Барселоны» не ждали многого. Однако каталонцы удивили: железный Ханси Флик, возглавивший команду прошлым летом, добился огромных успехов. Он не только завоевал внутренний требл и вывел сине-гранатовых в полуфинал Лиги чемпионов (впервые за шесть лет!), но и четыре раза за сезон победил мадридский «Реал». Такого в «Барселоне» не делали даже в лучшие годы.
Германия
Чемпион: «Бавария», 82 очка.
В бундеслиге все вернулось к привычному сценарию — спустя год «Бавария» снова стала чемпионом. Конечно, мюнхенцам пришлось немного понервничать на финише, но в итоге они забрали «салатницу», прилично оторвавшись от идущего вторым «Байера». Из примечательного — в составе «Баварии» чемпионом наконец стал Харри Кейн. Для звездного англичанина это первый титул в карьере.
Франция
Чемпион: «ПСЖ», 84 очка.
Во Франции обычно тяжело с интригой, но в этом сезоне было просто невыносимо. «ПСЖ» оформил чемпионство уже в начале апреля, победив «Анже» в 28-м туре и добыв таким образом один из самых ранних титулов в истории. Приятный факт: обладателем трофея наравне с остальными парижанами стал наш вратарь Матвей Сафонов. Впрочем, это далеко не все успехи россиянина в этом сезоне — вместе с ним «ПСЖ» также выиграл Кубок и Суперкубок страны, а еще вышел в финал Лиги чемпионов.
Нидерланды
Чемпион: «ПСВ», 79 очков.
В Нидерландах чемпионская гонка получилась на славу! Хотя большую часть сезона все было достаточно предсказуемо — на первом месте шел «Аякс». Но на финише банду из Амстердама будто бы прокляли — «аяксиды» выдали серию без побед, растеряли преимущество в девять баллов и за тур до конца рухнули на второе место. «ПСВ» своего не упустил, а что творится в душе всех болельщиков «Аякса», даже сложно себе представить.
Португалия
Чемпион: «Спортинг», 82 очка.
В Португалии второй сезон подряд лучшей стала бело-зеленая команда из Лиссабона — вместе с неудержимым Виктором Дьекерешем на острие атаки. Форвард наколотил 39 мячей в рамках чемпионата и до конца претендовал на «Золотую бутсу», которая в итоге досталась Килиану Мбаппе из «Реала». Примечательно, что победе «Спортинга» не помешал даже уход Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед» посреди сезона.
Бельгия
Чемпион: «Юнион», 56 очков.
В Бельгии произошла одна из самых сенсационных смен лидера в истории. Конечно, из-за формата чемпионата (участники разбиваются на группы в конце сезона) интрига в про-лиге немного другого рода, но все же: «Юнион» стал чемпионом впервые… с 1935 года! И лишил «Брюгге» второй звезды, которую черно-синие получили бы за 20 чемпионств.
Чехия
Чемпион: «Славия», 90 очков.
В Чехии обошлось без сильной интриги — пражская «Славия» стала чемпионом уже в конце апреля. Для красно-белых это первый титул с 2021 года — а еще они возвращаются в Лигу чемпионов впервые с сезона-2019/20.
Турция
Чемпион: «Галатасарай», 92 очка, сезон еще не завершен.
В Турции некоторое время сохранялось некое подобие интриги — конкуренцию «Галатасараю» навязывал «Фенербахче» под руководством Жозе Моуринью. Португальский тренер по ходу сезона даже объявил будущему чемпиону настоящую войну, много критиковал «Галатасарай» в СМИ и устраивал скандалы. Но главную проблему не решил — «Фенер», который видели чемпионом в начале сезона, так ни разу и не запрыгнул на первую строчку. А «Галатасарай» в итоге повесил себе пятую звезду на эмблему за 25-е золото.
Россия
Чемпион: «Краснодар», 67 очков.
Вряд ли про первое в истории чемпионство «быков» и прерванную гегемонию «Зенита» нужно рассказывать отдельно. И все-таки: команда Мурада Мусаева завоевала титул в последнем туре, победив на своем поле «Динамо» 3:0. «Краснодар» долго к этому шел — и добрался до первого трофея в истории.
Остальные лиги
- Австрия — «Штурм».
- Азербайджан — «Карабах».
- Армения — «Ноа».
- Андорра — «Интер».
- Албания — «Эгнатия».
- Белоруссия — «Динамо» Мн *
- Болгария — «Лудогорец».
- Босния — «Зриньски».
- Венгрия — «Ференцварош».
- Гибралтар — «Линкольн Ред Импс».
- Греция — «Олимпиакос».
- Грузия — «Иберия 1999» *
- Дания — «Копенгаген».
- Израиль — «Маккаби» Т-А.
- Ирландия — «Шелбурн» *
- Исландия — «Брейдаблик» *
- Казахстан — «Кайрат» *
- Кипр — «Пафос».
- Косово — «Дрита».
- Латвия — РФШ *
- Литва — «Жальгирис» *
- Люксембург — «Дифферданж».
- Мальта — «Хамрун Спартанс».
- Молдавия — «Милсами».
- Норвегия — «Буде-Глимт» *
- Польша — «Лех».
- Румыния — ФКСБ.
- Сан-Марино — «Виртус».
- Северная Ирландия — «Линфилд».
- Северная Македония — «Шкендия».
- Сербия — «Црвена Звезда».
- Словакия — «Слован».
- Словения — «Олимпия».
- Украина — «Динамо» К.
- Уэльс — «Нью Сэйнтс».
- Фарерские острова — «Викингур» *
- Финляндия — КуПС *
- Хорватия — «Риека».
- Черногория — «Будучность».
- Швейцария — «Базель».
- Швеция — «Мальме» *
- Шотландия — «Селтик».
- Эстония — «Левадия» *
* Чемпионаты проводятся по системе «весна-осень».