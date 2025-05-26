Медведев о лучших игроках в истории «Зенита»: «Кержаков, Аршавин, Дзюба, из легионеров — Халк, Данни и Ломбертс»

Выбираешь всегда тех, о ком ты не просто прочитал, а кого видел. Трудно выбрать, потому что на моей памяти победа в 1984-м и первые успехи, когда «Газпром» стал генеральным спонсором и партнером «Зенита», но от симпатий я своих никогда не уйду.