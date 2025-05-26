Агкацев, Акинфеев, Дуглас Сантос, Роша, Бабич, Глушенков, Бителло, Угальде и Заболотный — в лонг-листе премии Winline Герои РПЛ

Со 2 по 15 июня голосованием болельщиков будут определены финалисты премии. Обладателя приза лучшему игроку сезона определит комиссия в период с 18 по 24 июня. Все игроки из лонг-листа участвуют в голосовании за лучших в своих амплуа.