Агент Дзюбы о слухах про конфликт в «Акроне»: «Чушь. Годы идут, а методы работы “Локомотива” не меняются. Операция “собери трафик на Дзюбе” вновь стартовала — ничего нового&raqu

Все прекрасно знают, что Артем — лидер и характер у него чемпионский. Я не находился в тот момент в раздевалке, но допускаю, что какой‑то жесткий разговор там мог иметь место. Возможно, со стороны тренера, Артема или других лидеров команды. Здесь удивляться нечему. То же самое было, например, после матча с «Химками», об этом рассказывал даже сам Артем. Это нормальная мужская раздевалка, там всегда кипят страсти. Тем более, когда команда проигрывает, в этом нет ничего удивительного.