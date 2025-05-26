Роналду забил 800 голов за «Аль-Наср», «Реал», «МЮ», «Ювентус» и «Спортинг»

Это 800-й гол португальца на клубном уровне. За свою нынешнюю команду он забил 99 раз, за «Реал» — 450, за «Манчестер Юнайтед» — 145, за «Ювентус» — 101, за «Спортинг» — 5.
Подробно со статистикой 40-летнего Роналду можно ознакомиться здесь.
Нападающий «Аль-Насра» отличился на 42-й минуте игры с «Аль-Фатехом» в 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Это 800-й гол португальца на клубном уровне. За свою нынешнюю команду он забил 99 раз, за «Реал» — 450, за «Манчестер Юнайтед» — 145, за «Ювентус» — 101, за «Спортинг» — 5.
Подробно со статистикой 40-летнего Роналду можно ознакомиться здесь.