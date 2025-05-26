«Аль-Наср» стал 3-м в саудовской лиге — это худший результат при Роналду. Криштиану стал лучшим бомбардиром чемпионата

Следует отметить, что «Аль-Насру» в понедельник было добавлено три очка в результате разбирательства с «Аль-Орубой», которой он проиграл в марте со счетом 1:2. Клуб из Эр-Рияда обжаловал результат игры на основании того, что в составе соперника вышел не имевший на это права голкипер. Апелляция была удовлетворена.
«Аль-Наср» имел шансы занять второе место, если бы победил, а «Аль-Хилаль» — проиграл, но ни одно из этих условий не было соблюдено.
Команда заняла третье место — худшее с сезона-2021/22, последнего до прихода Роналду. При этом сам Криштиану во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата с 25 голами.