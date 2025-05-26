Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Удинезе
2
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Лацио
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Эмполи
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2

«Аль-Наср» стал 3-м в саудовской лиге — это худший результат при Роналду. Криштиану стал лучшим бомбардиром чемпионата

Команда Стефано Пиоли, за которую выступает Криштиану Роналду, сегодня уступила «Аль-Фатеху» (2:3) в заключительном туре и завершила чемпионат с 70 очками. Выше нее закончили «Аль-Хилаль» (75) и «Аль-Иттихад» (83).

Источник: Спортс"

Следует отметить, что «Аль-Насру» в понедельник было добавлено три очка в результате разбирательства с «Аль-Орубой», которой он проиграл в марте со счетом 1:2. Клуб из Эр-Рияда обжаловал результат игры на основании того, что в составе соперника вышел не имевший на это права голкипер. Апелляция была удовлетворена.

«Аль-Наср» имел шансы занять второе место, если бы победил, а «Аль-Хилаль» — проиграл, но ни одно из этих условий не было соблюдено.

Команда заняла третье место — худшее с сезона-2021/22, последнего до прихода Роналду. При этом сам Криштиану во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата с 25 голами.