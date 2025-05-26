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Роналду после завершения сезона в Саудовской Аравии: «Эта глава окончена. История все еще пишется»

В последнем туре чемпионата «Аль-Наср», за который выступает португальский нападающий, уступил «Аль-Фатеху» со счетом 2:3. Команда из Эр-Рияда заняла 3-е место в турнирной таблице.

Источник: Спортс"

"Эта глава окончена. История? Все еще пишется.

Благодарен всем", — написал Роналду.

«Аль-Наср» стал 3-м в саудовской лиге — это худший результат при Роналду. Криштиану стал лучшим бомбардиром чемпионата.