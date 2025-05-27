Семак о «Зените»: «Серия чемпионств не может продолжаться бесконечно. Поражения — часть работы. Переживания от неудачи есть, но это спорт»

Мы все счастливы быть причастными к истории «Зенита» и отпраздновать такую знаменательную дату вместе с нашими болельщиками и ветеранами команды разных лет. Вы сами видели, сколько зрителей пришло на трибуны «Газпром Арены» на Матч легенд, посвященный 100-летию. Нам всем повезло играть и работать в «Зените» — при таких болельщиках, в таком прекрасном городе. Сделаем все, чтобы в будущем порадовать их новыми победами, — сказал главный тренер петербуржцев.