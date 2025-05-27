Сергей Семак: «Не “Зенит” проиграл чемпионство, а “Краснодар” его выиграл. Впервые с 2002 года команда с 66 очками не победила»

В этом сезоне наша команда набрала 66 очков — в первый раз за 20 с лишним лет, впервые с 2002 года команда с таким количеством очков не стала чемпионом. Так что, думаю, это не мы проиграли чемпионство, а «Краснодар» его выиграл.