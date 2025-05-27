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Сергей Семак: «Не “Зенит” проиграл чемпионство, а “Краснодар” его выиграл. Впервые с 2002 года команда с 66 очками не победила»

— Год назад после тяжелейшей чемпионской гонки, когда «Зенит» все-таки выиграл шестое золото подряд, вы встали на колени на газоне после финального свистка. Сейчас эмоции были бы такие же, возьми ваша команда и в этот раз в подобной борьбе первое место?

Источник: Спортс"

— Думаю, эмоции были бы не совсем такие же. Все-таки развязки в чемпионской гонке с участием двух и трех команд — это не одно и то же. Они различаются.

В прошлом сезоне у всех трех команд была возможность стать чемпионом: у нас, «Динамо» и «Краснодара». Это мотивировало дополнительно. В этом году мы к последнему туру подошли немножко в другой ситуации. Но это футбол — тут невозможно что-то предугадать.

В этом сезоне наша команда набрала 66 очков — в первый раз за 20 с лишним лет, впервые с 2002 года команда с таким количеством очков не стала чемпионом. Так что, думаю, это не мы проиграли чемпионство, а «Краснодар» его выиграл.

— А почему так произошло? Топ-клубы прибавили по сравнению с прошлым сезоном? Или середняки с низами стали хуже?

— Так сложилось. Бывает, что так происходит. Нижняя часть таблицы, конечно, потеряла много очков и выглядела хуже, чем обычно, — это факт. Поэтому и лидеры набрали больше, — сказал главный тренер «Зенита».