Сергей Семак: «Не “Зенит” проиграл чемпионство, а “Краснодар” его выиграл. Впервые с 2002 года команда с 66 очками не победила»

— Думаю, эмоции были бы не совсем такие же. Все-таки развязки в чемпионской гонке с участием двух и трех команд — это не одно и то же. Они различаются.
В прошлом сезоне у всех трех команд была возможность стать чемпионом: у нас, «Динамо» и «Краснодара». Это мотивировало дополнительно. В этом году мы к последнему туру подошли немножко в другой ситуации. Но это футбол — тут невозможно что-то предугадать.
В этом сезоне наша команда набрала 66 очков — в первый раз за 20 с лишним лет, впервые с 2002 года команда с таким количеством очков не стала чемпионом. Так что, думаю, это не мы проиграли чемпионство, а «Краснодар» его выиграл.
— А почему так произошло? Топ-клубы прибавили по сравнению с прошлым сезоном? Или середняки с низами стали хуже?
— Так сложилось. Бывает, что так происходит. Нижняя часть таблицы, конечно, потеряла много очков и выглядела хуже, чем обычно, — это факт. Поэтому и лидеры набрали больше, — сказал главный тренер «Зенита».