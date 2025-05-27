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Осинькин покинул «Крылья Советов». Клуб объявил об отказе от продления контракта с тренером по решению сторон

Клуб объявил об отказе от продления контракта с 59-летним специалистом по решению сторон. Срок действующего соглашения истекает в мае.

Источник: Спортс"

По итогам сезона Мир РПЛ самарцы заняли 10-е место в таблице, набрав 31 очко.

Осинькин возглавлял команду с лета 2020 года. В 2021 году под его руководством клуб вернулся в РПЛ и дошел до финала Кубка России, где уступил «Локомотиву».